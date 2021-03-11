Karabük Üniversitesi, gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite sıralamasında en iyiler arasında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan "Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2021 Listesi"nde ilk 301-350 bandında yer alarak listeye girmeyi başardı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan "Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2021 Listesi"nde ilk 301-350 bandında yer alarak listeye girmeyi başardı.

Yükseköğretim kurumlarını öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre sıralayan Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, 2021 yılı sıralamasını açıkladı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 48 ülkenin dahil olduğu sıralamada Türkiye'den 43 üniversitenin listeye girme başarısı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Üç sınıflandırma sisteminin uygulandığı sıralamada, Karabük Üniversitesi 301-350'lik sıralamasıyla önemli bir başarıyı ortaya koydu. Karabük Üniversitesi, geçtiğimiz ay yayımlanan dünyanın en iyi üniversiteleri 2021 sıralamasında da dünyada ilk 1000 üniversite arasına girmiş ve Türkiye'de ise devlet üniversiteleri arasında ilk 5'te yer almıştı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler