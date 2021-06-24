Karabük Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girdi
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Karabük Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girdi

Karabük Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girdi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük başarıya imza attığı bildirildi.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük başarıya imza attığı bildirildi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE'nin, en iyi genç üniversiteler sıralamasını resmi internet sitesinden açıkladığı anımsatıldı.

KBÜ'nün, yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE genç üniversiteler sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük başarıya imza attığı vurgulanan açıklamada, "Karabük Üniversitesi ayrıca, sıralamaya girebilen ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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