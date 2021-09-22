Karabük Üniversitesi 117 takımıyla TEKNOFEST'te yerini aldı - Haberler
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Karabük Üniversitesi 117 takımıyla TEKNOFEST'te yerini aldı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Teknoloji
Karabük Üniversitesi 117 takımıyla TEKNOFEST'te yerini aldı

Bu yıl 117 takımını TEKNOFEST'e gönderen Karabük Üniversitesi (KBÜ), 3 takımla finallerde iyi derece almak için mücadele edecek.

KARABÜK (AA) - Bu yıl 117 takımını TEKNOFEST'e gönderen Karabük Üniversitesi (KBÜ), 3 takımla finallerde iyi derece almak için mücadele edecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına 4 yılda gönderdiği 330 öğrenciyle 207 üniversite arasında 18'inci sırada yer alıyor. Bu yıl 117 takımını TEKNOFEST'e gönderen KBÜ'nün öğrencileri, Sosyal İnovasyon, İHA ve BÜRKÜT Model Uydu takımlarıyla finalde birinci olmak için yarışacak

Sağlıkta yapay zeka yarışmasına Durmuş Sarıkaya "Healtall" takımıyla katılıyor. Sürü İHA Yarışması Airbender Sürü İHA ve Airbender Karma Sürü Takımı, Savaşan İHA Yarışması'nda Blacknight Düz kanat kategorisi ve Blacknight Döner kanat kategorisi, Karma İHA sürü yarışmasında ise Batuhan Karaçal derece alabilmek için mücadele edecek.

Roket grubunda Atalay Roket Takımı, 6 bin metre için yarışacak.

Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler de Uluslararası Destek Takımı'yla TEKNOFEST'te yer alarak hem teknolojiyi yerinden takip etti hem de standı ziyaret edenlere KBÜ hakkında bilgi verdi.

Tamamı Çad uyruklu öğrencilerden oluşan drone takımı da ilk kez TEKNOFEST heyecanı yaşadı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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