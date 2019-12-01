Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
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Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Karabük'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

01.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:37
Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.


Karabük'ün ilçesinde bulunan Sarıçiçek mevkisinde gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Mevsimin ilk kar yağışının düştüğü bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Keltepe mevkisinde ise 7-8 santimetreyi buldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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