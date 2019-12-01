Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Karabük'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Karabük'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek mevkisinde gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Mevsimin ilk kar yağışının düştüğü bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Keltepe mevkisinde ise 7-8 santimetreyi buldu. - KARABÜK