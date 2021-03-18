Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek rakımlı köyleri ile ormanları beyaza bürüdü.

Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu