Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve Eskipazar ilçesinin yüksek rakımlı köyleri ile ormanlarını beyaza bürüdü.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: AA