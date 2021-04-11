Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
İl merkezi ve ilçelerde perşembe akşamı başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Ayrıca Karabük-Bartın karayolunun Ahmetusta Geçidi ve Beştepeler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Öte yandan Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu