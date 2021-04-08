Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
İl merkezi ve ilçelerde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu