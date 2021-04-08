Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

İl merkezi ve ilçelerde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Burak Yılmaz Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 23:15:49. #1.14#
title