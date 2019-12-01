Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Safranbolu'da 1200 rakımlı Sarıçiçek mevkiinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarıyla gelerek cep telefonlarıyla mevsimin ilk kar yağışını ölümsüzleştirdi. 1900 rakımlı Keltepe mevkiinde de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.
Haber Videosu: Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı