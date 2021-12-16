Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
İSTANBUL (AA) - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Kent merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan, Ahmetusta Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Güzergahlarda önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.