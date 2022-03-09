Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Haberler

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

AA - Güncel
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Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

KARABÜK (AA) - Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi,

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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AA / Güncel

Kayak Merkezi, Karadeniz, Karabük, kar, Güncel, Haberler

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