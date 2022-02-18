Yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Haberler
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Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

AA - Güncel
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Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İSTANBUL (AA) - Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

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AA - Güncel

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