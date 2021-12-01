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Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra indiği yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, doğa beyaza bürünmeye başladı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra indiği yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, doğa beyaza bürünmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Şiddetini giderek artıran kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Sarıçiçek ve Dede Yaylası beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek çıktıkları yüksek kesimlerde kar yağışını cep telefonları ile görüntülediler.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem-İHA)

Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

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