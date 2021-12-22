Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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