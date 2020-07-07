Karabük'ün TMVFL'deki takım sayısı 6'ya yükseldi Türkiye Masterler Veteranlar Ligi'nde (TMVFL) beş temsilci ile yer alan Karabük'te Safranbolu Veteranlar takımının da lige katılım sözleşmesi imzalamasıyla şehri temsil eden takım sayısı altıya yükseldi.

Türkiye Masterler Veteranlar Ligi'nde (TMVFL) beş temsilci ile yer alan Karabük'te Safranbolu Veteranlar takımının da lige katılım sözleşmesi imzalamasıyla şehri temsil eden takım sayısı altıya yükseldi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nde geçtiğimiz sezon Yaşa ve Yaşat Veteranlar, Elit Masterler, Aydınlıkevler Veteranlar, Sağlık Veteranlar takımları Karabük'ü temsil ederken yeni sezonda DÇ. Yaşa ve Yaşat Veteranlar ile son olarak lige katılım sözleşmesi imzalayan Safranbolu Veteranlar da Karabük ekibi olarak TMVFL Batı Karadeniz Bölgesinde 2020/2021 Zafer Men Sezonu'nda mücadele edecek.

Safranbolu Veteranlar Kulüp Başkanı Levent Özay, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Federasyon Başkanı Kenan Gürsu ve Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Federasyon Başkan Vekili Mustafa Ekşioğlu ile Karabük'te bir araya gelerek lige katılım sözleşmesini imzaladı.

Yeni sezon için bölge toplantılarının devam ettiğini belirten Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Federasyon Başkanı Kenan Gürsu, "Yeni sezon için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bölge toplantılarımız başladı. Yakın zamanda tarihleri belli olacak. Böyle yeni takımların olması, liglerde yer alacak takım sayısının artması bizi sevindiriyor. Ayrıca lige katılım için müracaatlar devam ediyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA