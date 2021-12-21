Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilçemiz genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarına bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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