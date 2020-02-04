Karabük'ün nüfusu 248 bin 458 oldu

04.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:47

TÜİK'in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2019 sonuçlarına göre Karabük'ün nüfusu bir önceki yıla göre bin 1.8 artışla 248 bin 458 oldu.



Türkiye nüfusu, 2019 sonuçlarına göre 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, Karabük'te ise 2018 yılında 248 bin 14 olan nüfus 2019 yılında 444 kişi artarak 248 bin 458 oldu. Karabük'ün genel nüfusunun 124 bin 291'i erkek nüfusu, 124 bin 167'sini ise kadın nüfusu oluşturdu.



2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla bin 626 kişi artış ile 133 bin 615 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde bin 398 kişi artışla 68 bin 440 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 265 kişi azalışla 8 bin 823 kişi, Eskipazar ilçesinde 189 kişi azalarak 12 bin 996, Ovacık ilçesinde ise 811 kişi azalarak 4 bin 274 ve Yenice ilçesinde ise bin 315 kişi azalarak nüfusu 20 bin 310 kişi olarak gerçekleşti.



"En çok Karabüklü İstanbul ve Ankara'da yaşıyor "



Öte yandan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Karabük nüfusuna kayıtlı 192 bin 558 kişi ise Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşıyor. ADNKS sonuçlarına göre Karabük nüfusuna kayıtlı olan 192 bin 558 kişiden 95 bin 582'si İstanbul'da, 21 bin 886'sı Ankara, 15 bin 685'i Kocaeli, 12 bin 428'i ise Zonguldak'ta yaşıyor.



'Diğer İllerde Yaşayan Karabüklüler'



Adana: 380, Adıyaman: 62, Afyonkarahisar: 223, Ağrı: 98, Aksaray: 95, Amasya: 210, Antalya: 3 bin 48, Ardahan: 23, Artvin: 69, Aydın: 983, Balıkesir: bin 267, Bartın: 2 bin 223, Batman: 99, Bayburt: 38, Bilecik: 304, Bingöl: 76, Bitlis: 77, Bolu: 3 bin 68, Burdur: 106, Bursa: 3 bin 482, Çanakkale: 635, Çankırı: bin 432, Çorum: 162, Denizli: 440, Diyarbakır: 238, Düzce: bin 55, Edirne: 760, Elazığ: 97, Erzincan: 79, Erzurum: , Eskişehir: 813, Gaziantep: 292, Giresun: 111, Gümüşhane: 72, Hakkari: 80, Hatay: 2 bin 602, Iğdır: 42, Isparta: 217, İzmir: 3 bin 934, Kahramanmaraş: 104, Karaman: 86, Kars: 105, Kastamonu: 2 bin 95, Kayseri: 515, Kilis: 32, Kırıkkale: 180, Kırklareli: 555, Kırşehir: 69, Konya: 847, Kütahya: 354, Malatya: 177, Manisa: 804, Mardin: 127, Mersin: 459, Muğla: bin 169, Muş: 75, Nevşehir: 90, Niğde: 73, Ordu: 239, Osmaniye: 137, Rize: 104, Sakarya: 2 bin 265, Samsun: 737, Şanlıurfa: 195, Siirt: 61, Sinop: 252, Şırnak: 147, Sivas: 145, Tekirdağ: 3 bin 879, Tokat: 191, Trabzon: 292, Tunceli: 75, Uşak: 75, Van: 218, Yalova: 699 ve Yozgat: 158.



"Karabük'te en çok Kastamonu, Bartın ve Çankırılı ikamet ediyor"



TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük'te ikamet eden kişilerin 14 bin 400'ü Kastamonu, 9 bin 837'si Bartın, 8 bin 657'si Çankırı, 4 bin 598'i Zonguldak, 3 bin 354'ü Bolu ve 3 bin 2'si ise Trabzon nüfusuna kayıtlı bulunuyor.



En çok Kastamonu, Bartın, Çankırı ve Zonguldak nüfusuna kayıtlı kişilerin ikamet ettiği Karabük'te en az ise 38 kişi ile Yalovalı ve 42 kişi ile Hakkari bulunuyor.



TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük'te ikamet eden kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımları şöyle sıralandı:



"Adana: 703, Adıyaman: 339, Afyonkarahisar: 432, Ağrı: 903, Aksaray: 260, Amasya 565, Ankara: 2 bin 99, Antalya: 214, Ardahan: 313, Artvin: 772, Aydın 276, Balıkesir: 449, Bartın: 9 bin 837, Batman: 168, Bayburt: 327, Bilecik: 169, Bingöl: 171, Bitlis: 324, Bolu: 3 bin 354, Burdur: 133, Bursa: 663, Çanakkale: 160, Çankırı: 8 bin 657, Çorum: bin 306, Denizli: 259, Diyarbakır: 367, Düzce: 494, Edirne: 107, Elazığ: 422, Erzincan: 279, Erzurum: bin 517, Eskişehir: 435, Gaziantep: 412, Giresun: 871, Gümüşhane: 642, Hakkari: 42, Hatay: 706, Iğdır: 147, Isparta 239, İstanbul: 875, İzmir: 377, Kahramanmaraş: bin 11, Karabük: 156 bin 348, Karaman: 125, Kars: 574, Kastamonu: 14 bin 400, Kayseri: 842, Kilis: 78, Kırıkkale: 526, Kırklareli: 115, Kırşehir: 600, Kocaeli: 363, Konya: bin 191,Kütahya: 272, Malatya: 684, Manisa: 389, Mardin: 415, Mersin: 561, Muğla: 164, Muş: 234, Nevşehir: 285, Niğde 449, Ordu: bin 176, Osmaniye: 368, Rize: 531, Sakarya: 661, Samsun: bin 756, Şanlıurfa 595, Siirt: 168, Sinop bin 495, Şırnak: 80, Sivas: bin 863, Tekirdağ: 138, Tokat: 676, Trabzon: 3 bin 2, Tunceli: 74, Uşak: 105, Van: 592, Yalova: 38, Yozgat: 771 ve Zonguldak 4 bin 598." - KARABÜK

Kaynak: İHA