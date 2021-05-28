Karabük'ün master ve veteran takımlarından başarı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar ile Demir ve Çelik Yaşa ve Yaşat Veteranlar takımları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar ile Demir ve Çelik Yaşa ve Yaşat Veteranlar takımları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Kemer'de bir otelde yapılan şampiyonada Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar, çıktığı 3 maçı da kazanarak guruplardan çıkmayı başardı.

Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar, çeyrek final oynayarak kente döndü.

Demir ve Çelik Yaşa ve Yaşat Veteranlar ise Zafer Men Kupası'nda çeyrek final maçında kaybetti.

Öte yandan Elit Master Lig Marmaris Cup Turnuvası'na katılan Karabük Elit Master takımı ise çıktığı iki maçı da kazanarak yoluna devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler