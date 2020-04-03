Karabük?ün kuruluş yıldönümünde koronavirüs önlemi KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında protokolün katılımıyla kutlandı.

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında protokolün katılımıyla kutlandı.Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıldönümü, koronavirüs tedbirleriyle kutlandı. Düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakılmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: DHA