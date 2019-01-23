Karabük'ün Kayak Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağında yer alan merkezde, yapım-montaj çalışmaları tamamlanan ve test aşamaları süren telesiyejle günübirlik dinlenme alanlarında incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den bilgi aldı.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, eksikleri tespit etmeye çalıştıklarını ve milletvekilleriyle nasıl tamamlanabileceği konusunu görüştüklerini bildirdi.

Bu yıl çok güzel kar yağdığını anımsatan Gürel, "Keltepe bölgesinde yeterince kar var. Şimdiden tesisi kullanmak için yüzlerce insan gelmeye başladı. Karabüklü hemşehrilerimizin merkezin açılışını dört gözle beklediğini biliyoruz." dedi.

Gürel, İl Özel İdaresi imkanlarıyla bir kısım eksikleri gidermeye çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Eski TBMM Başkanımız Mehmet Ali Şahin beyefendi, acil ihtiyacımız olan kar sıkıştırma aracının tedariki için hemen Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ziyaretinde Keltepe Kayak Merkezinin 20 kilometrelik yolunun iyileştirilmesi ve asfalt yapılması için 6 milyon liralık kaynak verilmesi talimatı oldu. İl Özel İdaremiz hazırlıklara başladı. Havalar iyileşince yol çalışması başlayacak."

Abdulkadir Çetin ise çalışmaların 2016 yılında başladığını anımsattı.

Tesisin teslim aşamasına geldiğini vurgulayan Çetin, "Yapılması gereken işler var. Bunu da yetkililerle görüştük. Bu tesisi Karabük'e yakışır şekilde açılır hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

İncelemelere, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

Kayak merkezi daha sonra basın mensuplarına gezdirildi.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı kaplayan merkezde, biri doğal 2 bin 700 metrelik 4 pist, 873 metre telesiyej, 690 metre teleskiyle günübirlik dinlenme tesisleri bulunuyor.

Kaynak: AA