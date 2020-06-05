Karabük'ün il oluşunun 25. yılı Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün il oluşunun 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün il oluşunun 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Karabük'ün Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli bir mahallesi iken, 1941'de bucak, 3 Mart 1953'te ilçe, 6 Haziran 1995'te de il olduğunu belirtti.

Karabük'ün bugün ilçeleri ile birlikte yaklaşık 248 bin 500 nüfusa sahip bir cumhuriyet kenti olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"3 Nisan 1937'de Atatürk'ün yönlendirmesi dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 'fabrikalar kuran fabrika' olarak nitelendirilen Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temelleri atılmış ve ülkede ağır sanayi hamlesinin başlatıldığı yer olmuştur.

Her geçen gün biraz daha büyüyen gelişen, geleceği aydınlık, bir kentin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün il oluşunun 25. yıl dönümünü kutluyorum. İlimizin gelişip kalkınmasında ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA