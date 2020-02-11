Karabük'ün Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

11.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:26
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

'ün ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımalı eğitime dahil öğrenciler için okullar Eskipazar'da tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.

Kaynak: AA
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