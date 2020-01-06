Karabük'ün Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.
06.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.
Eskipazar Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA