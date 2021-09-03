Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı
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Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı Karabük'te 53 metre yüksekliği ile en büyük asansör olma özelliği taşıyan kule asansör düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı

KARABÜK - Karabük'te 53 metre yüksekliği ile en büyük asansör olma özelliği taşıyan kule asansör düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karabük Belediyesi tarafından 2 milyon 300 bin TL'ye yaptırılan kule asansörünün açılışı yapıldı. Namık Kemal ve Kartaltepe Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulan kule asansörü ile yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştıracak. İki mahalle arasındaki 210 basamaklı merdivenin yanına yapılan 53 metre yüksekliğindeki kule asansör kentteki en yüksek asansör olma özelliği taşıyor.

Açılış öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentin en büyük kule asansörünü yaptıklarını belirterek, "Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Karabük'ün en yüksek asansörü oldu. 4 mahalleyi hem okullar bölgesine hem de hastaneye ulaştıracak. Yürüyerek 15-20 dakikada hastaneye veya okullara ulaşılabilecek. Şu anda kendi kendimize yarışıyoruz. Yüksek olan mahallelerimizde ulaşımı hemen hemen tamamladık diyebiliriz. Köprülerle, yürüyen merdivenle, yatay ve dikey asansörle bütün yüksek mahallelerimize çıkabilecek durumdayız'" dedi.

Şu anda kentte asansör yapabilecekleri bir noktanın kalmadığını aktaran Vergili, "Şu anda 2, 2.5 yıllık programımız genelde gençler üzerine olacak. Çok güzel bir elektronik ortamda spor programını ele aldık. Bu dünyada çok revaçta olan bir program. Belki de Türkiye'de ilk programlardan birisi olacak" diye konuştu.

Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı
Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı
Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı
Karabük'ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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