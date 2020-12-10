Karabük'ün en yoğun caddesine giriş için HES kodu şartı getirildi

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan ve aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 400 ile sınırlandırılan Kemal Güneş Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildi.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan ve aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 400 ile sınırlandırılan Kemal Güneş Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildi.

Caddenin giriş ve çıkışlarına bariyer kuran polis ekipleri, HES kodu sorgulaması yapıyor, maske ve mesafe kontrolü gerçekleştiriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler