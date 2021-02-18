Karabük'ün Eflani ilçesinde termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
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Karabük'ün Eflani ilçesinde termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

18.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:36
Karabük'ün Eflani ilçesinde termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en düşük sıcaklıklar listesinde sıfırın altında 20,1 dereceyle en soğuk yerleşim yerleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Soğuk hava nedeniyle ilçede bulunan Bostancılar, Ortakçı ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi buz tuttu.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, aralıklarla üç gün süren kar yağışının ardından dün gece senenin en soğuk gecesini geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşları her türlü kış şartlarına hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Ertuğrul, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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