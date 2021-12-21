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Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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