Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet