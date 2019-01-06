Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)

Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)

SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİKarabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)

SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA
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