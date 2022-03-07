Karabük'ün 4 ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantıları yapıldı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice, Safranbolu, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde, Ak Parti'nin ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılara, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve partililer katıldı.

Milletvekilleri ile Altınöz, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında partililere bilgi verdi.