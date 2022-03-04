Karabük'ün 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Eflani Kaymakamlığının açıklamasında, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili kar sebebiyle Spor Lisesi hariç bütün okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamalarda, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.
AA / Ahmet Özler - Güncel