Karabük UMKE ekibi Elazığ'da
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Karabük UMKE ekibi Elazığ'da

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.

27.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:23
Karabük UMKE ekibi Elazığ'da

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ten bölgeye giden (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.


UMKE gönüllüleri, Erdi Coşkun, Yasin Akar, Ayşegül Öztürk, Furkan Sütçü ve Nurettin Çamlıca yer alırken, ekipler depremin ardından yıkılan binaların enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.


Arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük UMKE ekibi, Sürsürü mahallesindeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında da yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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