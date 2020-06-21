Karabük Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Emrah Dibekli yaralandı.



Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı



KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Emrah Dibekli yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice ilçesinin Ihlamur Seyir Terası mevkiinde meydana geldi. Emrah Dibekli yönetimindeki 78 AP 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler tepeden aşağı inerek aracın olduğu yere ulaştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emrah Dibekli araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Dibekli tedaviye alındı.

Kaynak: DHA