KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu

KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu
09.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:47

Tüfekle vurulan karaca telef olduKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle ateş açılması sonucu vurulan karaca telef oldu.

Tüfekle vurulan karaca telef oldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle ateş açılması sonucu vurulan karaca telef oldu. Karabük-Kastamonu yolu Toprakcuma köyü yakınlarında görev yapan Karabük Belediyesi çalışanı Seyfi Uludağ, yol kenarında yaralı karacayı fark etti. Uludağ'ın durumu bildirmesi üzerine karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürülürken yolda telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 1 yaşındaki dişi karacanın, vücudunun 3 yerine saçma isabet ettiğini belirledi.

KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Haber
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Yusuf Aslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Gülben Ergen Safiye Soyman
Spor Ali Koç Lionel Messi Loris Karius Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 17:23:58. #1.14#
title