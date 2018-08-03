Karabük Tso Projelerine Milletvekillerinden Tam Destek

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, TSO Meclis Başkanı ve üyeleri Karabük Milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle TBMM'de Karabük milletvekillerini ziyaret ederek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının gündemindeki konular hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan toplantıda, Karabük TSO'nun yeni hizmet binası, Eskipazar Metal İhtisas OSB, ihracat yapan firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit firmalara ve diğer yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, bu çerçevede Karabük'te Türk Eximbank'ın kurulması ve Gümrük Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılmak başta olmak üzere Karabük TSO'nun yakından takip ettiği konular ele alındı.

Başkan Mescier, Karabük TSO'nun gündeminde yer alan konuları görüşmek amacıyla Karabük TSO Meclisi ve Yönetim Kurulu olarak Karabük milletvekillerine ziyarette bulunduklarını belirterek, "Gündemimizde yer alan konuları kendilerine ilettik. Kıymetli vekillerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizlere gösterdikleri nezaketten dolayı kendilerine bir kez daha Karabük TSO adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Karabük AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ise Karabük TSO Yönetim Kurulu'na ve Meclisi'ne yapmış oldukları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Karabük'ün vekilleri olarak öncelikli hedefleri olan Karabük'ün potansiyellerini hayata geçirecek projelere azami destekte bulunacaklarını belirtti. Ayrıca Karabük'te nitelikli bir endüstri ortaya çıkması için ekonomik ve teknolojik altyapı projelerine ihtiyaç olduğunu kaydeden milletvekilleri Karabük TSO bünyesinde yürütülen projelerin Karabük için çok önemli olduğunu, bu projelerin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. - KARABÜK