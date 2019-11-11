Karabük toki, 437 emekliyi ev sahibi yaptı
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Karabük toki, 437 emekliyi ev sahibi yaptı

TOKİ, 437 emekliyi ev sahibi yaptıTOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karabük'te 437 emekliyi ev sahibi yaptı.

11.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:08
Karabük toki, 437 emekliyi ev sahibi yaptı

TOKİ, 437 emekliyi ev sahibi yaptı

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 'te 437 emekliyi ev sahibi yaptı.

TOKİ tarafından Mahallesi'nde yapılan 703 konut için Kent Meydanı'nda ki Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Emekli ve alt gelirli vatandaşlar salonda yerlerini aldı. 445 kişinin başvurduğu proje için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra başvuruda bulunanların daireleri kura ile belirlendi. TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, "Konutlarımız 2002 yılından bu yana 6 aylık güncellemelerle satılmakta. Konutlar teslim edildikten sonra taksitleriniz başlıyor. Bu çok önemli bir şey. TOKİ Başkanlığı'nın kar amacı yok. Maaliyetleri topluyoruz ve topladığımız maaliyetlere göre evlerinizi belirliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karabük toki, 437 emekliyi ev sahibi yaptı
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