Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediyesi tarafından mahallelerde yapımına başlanan çocuk parkları çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karabük'ün her mahallesine çocuk parkı yapılacağı ifade edildi.



Çalışmaların Aydınlıkevler, Kılavuzlar, 100. Yıl ve 5 Binevler mahallelerinde devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap verilmeye devam ediliyor. Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla, Karabük Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük'teki eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım, onarımına devam edilirken, mahallelerde uygun bulunan alanlara da yeni çocuk parklarının yapımı sürüyor."



KBÜ'de özel yetenek sınavları başladı



Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2017-2018 akademik yılı için resim ve müzik bölümlerinde özel yetenek sınavları başladı.



KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, fakülte tarafından internet üzerinden 12-18 Haziran tarihlerinde ön başvurusu alınan resim ve müzik bölümleri özel yetenek sınavlarının, Küçük Konferans Salonu ve resim atölyelerinde 1. aşama sınavlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, özel yetenek sınavlarının ardından kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrenci listelerinin fakülte http://gstf.karabuk.edu.tr internet adresinden ilan edileceği ve başarılı öğrencilerin Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik bölümlerinde okumaya hak kazanacağı bildirildi.