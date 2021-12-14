Karabük'ten kısa kısa

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı.

Vali Fuat Gürel'in çalışmalarını yakından takip ettiği, finansmanını hayırsever işletmeler ile Karabük İl Özel İdaresinin yaptığı Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar çizgi çalışmalarıyla sona erdi.

Vali Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve teknik personel ile parkı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılış için gün sayılan Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkının kente hayırlı olması dileyen Gürel, parkın Karabük'e çok yakıştığını ifade etti.

Safranbolu'da durak sayısı artırılıyor

Safranbolu Belediyesi, otobüs durağı ihtiyacı duyulan yerlerde durak oluşturuyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesinin karşısına durak yerleştirmek için çalışmalara başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, öğrencilerin derse giriş ve dersten çıkış saatlerinde otobüslere biniş ve inişlerinde zaman sorunu yaşamamaları için durak yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Durak çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Köse, öğrencilere eğitim-öğretim hayatında başarılar diledi.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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