Karabük'ten kısa kısa

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Dernekler Federasyonunun İstanbul'da düzenlediği, "Karabük Günleri"nin başladığı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 gün sürecek etkinliğin Yenikapı'da bulunan fuar alanında gerçekleştirildiği ve katılımın yoğun olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Açılış törenine, Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İstanbul Vali Yardımcısı Faik Sözer, AK Parti Merkez Karar Yürütme Üyesi Sevgi Yiğit, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Refik Polat, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Karabük Dernekler Federasyonu Başkanı Cevdet Akay, protokol üyeleri, davetliler ve Karabüklüler katıldı. Ziyaretçilere, tarih, doğa, kültür, lezzet, spor ve turizm şehri Karabük'ü tanıtmak ve hemşerilerimizin memleket hasretini gidermek için düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi." ifadelerini kullanıldı.

"En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında. bir tekstil firmasında çalışan 220 anne ve anne adayına yönelik uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.

İşçilere, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak, uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi sağlandı.

Ayrıca Safranbolu ilçesindeki bir alışveriş merkezi girişinde stant kurularak, vatandaşlara ve çocuklara karanfil, broşür, boyama kitabı, oyuncak, jandarma çocuk dergisi verildi.

Belediye Başkanı Köse'den Çebi'ye ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Köse'nin "Karabük Tanıtım Günleri" için İstanbul'da bulunduğu bildirildi.

Köse'nin İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Köse'nin Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ettiği ve görüşmede çeşitli projelerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Ayrıca Köse'nin, TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'la da görüştüğü kaydedildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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