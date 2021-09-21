Karabük'ten kısa kısa

Karabük (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 bin kişi kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu Bahaddin Gazi Erkek Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

Öğrenci odaları, kütüphane, kafeterya, yemekhane ve sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Vali Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KBÜ'den Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Sertifika Programına başvurular başladı.

KBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından sağlıklı, mutlu ve bilinçli aileler oluşmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'na başvurular başladı.

Alanında uzman akademisyen ve aile danışmanları tarafından 450 saatlik eğitimin verileceği sertifika programına 10 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak aile danışmanlığı eğitimi ile ailenin kendi güç kaynaklarını keşfedip geliştirerek gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemesi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlayarak uyumlu bir yaşam sürdürmeleri ve esnek sınırlar çizebilmeleri amaçlanıyor.

Eğitime katılmak isteyenler, "https://sertifika.karabuk.edu.tr" internet adresindeki ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Başarılı olan katılımcılara Karabük Üniversitesi onaylı e-devletten sorgulanabilir e-sertifika verilecek.

Özel İdareden asfalt çalışması

Karabük Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani ilçesinde asfalt çalışmalarının devam ettiği grup yollarında incelemelerde bulundu.

Uzun'a, Eflani ilçesine bağlı Bostancı-Ovacuma-Safranbolu grup yolunda incelemelerinde Özel İdaresi mühendisi Büşra Tuncer eşlik etti.

Asfalt formeni Ali Coşkun, Uzun'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.