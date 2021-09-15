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Karabük'ten kısa kısa

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ten kısa kısa

Karabük Demir Kartal Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2. lig şampiyonluğunu protokol üyeleriyle kutladı.

Karabük Demir Kartal Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2. lig şampiyonluğunu protokol üyeleriyle kutladı.

Safranbolu ilçesinde bir restoranda düzenlenen kutlama programına, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve takım sporcuları katıldı.

İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Karabük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden kutlama programına, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

KBÜ Tıp Fakültesi'nde yeni akademik yıl başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan 169 öğrenci için yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı.

Fakültenin akademik yıl açılış töreni, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilere programda üniversitenin tanıtım filmi izletildi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Sunay, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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