Karabük'ten kısa kısa

Acil Çağrı Hizmetleri 2021 yılı 2. İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil Çağrı Hizmetleri 2021 yılı 2. İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, GAMER İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurul üyeleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu katıldı.

Toplantıda Çırakoğlu, sistem, işleyiş, faaliyetler, 2021 yılı verileri ve hedefler hakkında bilgiler verdi.

2021 yılı ocak-ağustos istatistiklerini paylaşan Çırakoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 207 bin 963 çağrıdan 46 bin 772'sinin cevaplandığını, 161 bin 191'inin asılsız olduğunu bildirdi.

112'yi meşgul eden asılsız çağrı ve gereksiz ihbarların acil yardım bekleyen insanları mağdur ederek hayati sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Gürel, asılsız çağrıların azaltılması konusunda çalışma yapılması talimatı verdi.

Safranbolu'da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan eğitim iki gün sürdü.

İş güvenliği uzmanları Tuğçe Gizem Pala ve Emine Safran tarafından verilen eğitimde, iş kazası ve meslek hastalığı, kazanın temel nedenleri, iş sağlığının ve güvenliğinin hedefleri gibi konular hakkında bilgiler verildi.

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü

CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dönümü dolayısıyla Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe başkanları ile parti yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu