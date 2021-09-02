Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısı, Karabük Valiliğinde gerçekleştirildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısı, Karabük Valiliğinde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel başkanlığında yapılan toplantıda, Karabük sanayisine ilişkin politika ve stratejilerinin belirlenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan ilin sanayi durumuyla ilgili sunum yaptıktan sonra Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünden Dr. Yasin Akgül kurul üyelerine enstitüde bulunan test merkezi hakkında tanıtım ve bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda cari açığın kapatılmasına destek vermek amacıyla ilin ihracat kapasitesinin artırılması, il genelinde ihtiyaç duyulan istihdam konusu, il özelinde ve ülke genelinde ithalatı azaltmak amacıyla yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Safranbolu'da dezenfeksiyon çalışması

Safranbolu'da salgın önlemleri kapsamında otobüsler dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, amaçlarının, insanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Malumunuz yakında okullar da açılacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin de otobüslerimizle yolculuk edeceklerini düşünerek, tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın rahatı ve sağlığı bizim için her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 22. Uluslararası Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında tarih değişikliği yapıldığı, yeni düzenlemeye göre 2 Eylül'de yapılacak Seçici Kurul Toplantısının 5 Eylül'e ertelendiği, finalistlerin 6 Eylül'de açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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