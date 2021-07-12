Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman ve personeli, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman ve personeli, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Kahraman ve personeline ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Vali Gürel, görüşme sonrası Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personele çalışmalarında başarı diledi.

Safranbolu'da yerel sanatçılar konser verecek

Safranbolu Belediyesince yerel sanatçılara destek olmak amacıyla konser etkinlikleri düzenlenecek.

Başkan Elif Köse, yaptığı açıklamada, başvuruların başladığını belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle yerel sanatçılarımız iş yapamaz durumda kaldı. Bu nedenle sanatçılarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla belediye olarak destek konserleri düzenlemeyi planladık." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da Kurban Bayramı denetimleri

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler, tarihi çarşı bölgesinde bulunan otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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