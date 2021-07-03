Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eskipazar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eskipazar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün ve Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez'in de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Vali Gürel ve beraberindeki heyet, Doğancılar köyü sınırları içerisinde bulunan yer altı baraj inşaatında incelemelerde bulunarak, şantiye şefi Caner Kurt'tan bilgi aldı.

Karaören köyüne geçerek muhtar Murat Şen ve ihtiyar heyetiyle sohbet eden heyet, incelemelerde bulundu.

Gürel ve beraberindekiler, daha sonra bir un fabrikası ile beton tesisini gezdi.

"Mobil Koyun Banyoculuğu ile Dış Parazitlerle Mücadele" projesi

Finansmanı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mobil Koyun Banyoculuğu ile Dış Parazitlerle Mücadele" projesi kapsamında özel hazırlanan mobil koyun banyoculuğu makinesi düzenlenen törenle çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Eskipazar Arslanlar köyünde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Kaymakam Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve diğer ilgililer katıldı.

Safranbolu'da park açılışı

Safranbolu Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Barış Manço Parkı'nı yeniden düzenleyerek hizmete açtı.

Açılışa, Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve belediye yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Köse, yaptığı konuşmada, hem çocuklar hem kadınlar hem de Safranbolu için işlevini yitirmiş, estetik olmayan her yeri yenileme çabası içinde olduklarını belirterek, bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Açılışın ardından Yöresel Ürünler Pazarını ziyaret eden Köse, esnafla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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