Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek Cumayanı köyünde 46 anne ve anne adayının katılımıyla bilgilendirme faaliyetinin yapıldığı belirtildi.

Karabük'ten gençler Çanakkale'deki gençlik kampına gitti

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde bulunan lise ve dengi okullarda eğitim-öğretim gören 23 öğrenci 2 görevli nezaretinde, 1-4 Temmuz tarihlerinde Çanakkale'de gençlik kampına gönderildi.

Gençler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından Kent Meydanı'ndan Çanakkale'ye uğurlandı.

İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Sözen, "2021 yılı çalışma sezonunu verimli, etkin ve en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Yapılabileceğin en iyisini yapmanın azim ve gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Safranbolu'da halk günü toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin vatandaşlarla bire bir görüştüğü, talep ve önerileri aldığı halk günü toplantıları devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Köse, yakın zamanda yapılabilecek olanların notunu alırken, belediye çalışma programında olanların da sırası ile yapılacağını bildirdi.

Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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