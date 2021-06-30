Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi genel sekreter yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı KÖYDES programında yer alan işler ile önceki yıllarda programa alınmış olup halen devam eden işlerin genel durumları değerlendirilirken, ihtiyaç dahilinde yapılacak yeni projeler görüşüldü.

BAKKA haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Zonguldak'ta yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Fuat Gürel'in başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bartın Valisi Sinan Güner, yönetim kurulu üyeleri ve BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu katıldı.

Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam İbrahim Şenkon başkanlığında yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Salgın tedbirleri çerçevesinde Barış Efe Parkı'nda yapılan toplantıya, il genel meclis üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İlhan Korkut, birlik memuru Hasan Aktar ile köy muhtarları katıldı.

Rektör Polat'tan Özbakistan ziyareti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın, Özbekistan Bakanlar Kurulu Uluslararası İslam Uygarlık Merkezi, Özbekistan İnovasyon Bakanlığı ve Tarımsal Sulama ve Tarım Makinaları Üniversitesine ziyarette bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ziyarette memorandum yapılan bazı üniversite temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Safranbolu'da yangın musluklarının kontrolleri tamamladı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 77 yangın musluğunun kontrollerini tamamladı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muhtemel yangın anında yerinde ve çabuk müdahale edilebilmesi için yangın söndürme ekiplerine su kaynağı sağlayan hidratların belirli periyotlar halinde bakım ve kontrolleri yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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