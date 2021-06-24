Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca Karabük'te devam eden ve planlanan yatırımlar ile kentte sürdürülen din hizmetlerinin değerlendirildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, nazik ziyaretleri için Vali Gürel ve milletvekillerine teşekkür etti.

Safranbolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Aydın Yavuz güven tazeledi

Safranbolu Minibüsçüler Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genel kurulda mevcut başkan Aydın Yavuz ve yönetimi güven tazeledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, ilçedeki toplu taşımanın hak ettiği yere gelmesini istediğini bildirdi.

Yavuz da belediyeyle uyum içerisinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

TÜED Karabük Şube Başkanı Celal Bulut güven tazeledi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şubesi 23. Olağan Kongresi yapıldı.

Tüccarlar Kooperatifi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen kongreye, tek listeyle giren TÜED Karabük Şube Başkanı Celal Bulut güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin ve çok sayıda emekli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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