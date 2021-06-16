Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Kemal Oyman Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Kemal Oyman Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyarette esnafın talep, sorun, şikayet ve önerilerini dinleyen Altınöz, konuların takipçisi olacağını söyledi.

Tedarik edilen aşıların gelmesiyle Türkiye'nin en yakın zamanda salgından kurtularak hayatın normale döneceğini, esnafın da ekonomik olarak rahatlayacağını belirten Altınöz, AK Parti hükümeti olarak esnaf ve vatandaşın her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

AK Parti'den kan bağışı kampanyası

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay'ın 153. yıl dönümü dolayısıyla "Kan Ver Hayat Kurtar, Kan Ver Nefes Ol" kan bağışı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte kan bağışçılarına fidan dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, etkinlikten dolayı Kadın Kolları'nı tebrik ederek, "AK Parti teşkilatları olarak böyle sosyal projelerde halkımızın ve kurumlarımızın faydasına olan hususlarda etkin şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Karabüklü vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da kan stoklarının tükenmemesi için Türk Kızılay'a destek vermek ve farkındalık oluşturmak için 81 ilde çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Pandemi sürecinde kan bağışının önemine dikkat çekmek istedik." ifadesini kullandı.

Vali Gürel'den tekerlekli sandalye basketbol takımına ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2. Lig'den 1. Lig'e terfi müsabakaları için antrenman yapan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda sporcuların antrenmanını izleyen Gürel, oyuncularla sohbet etti.

Gürel, teknik heyet ve sporculara başarılar dileyerek, "Bedenen yanınızda olamasak da kalbimiz sizlerle olacak, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah şampiyon olarak dönersiniz, yolunuz açık olsun." dedi.

Safranbolu'da Hanım Evi'ne yoğun ilgi

Safranbolu Belediyesince kadınların faydalanması amacıyla hizmete açılan Hanım Evi yoğun ilgi görüyor.

İçerisinde mini kütüphanenin de bulunduğu Hanım Evi'nde günlük hayatın stresini, yorgunluğunu atma şansı bulan Safranbolulu kadınlar, birbirileriyle sohbet ederek keyifli vakit geçiriyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, buradaki içeceklerin belediyenin ikramı olduğunu belirterek, "Yakın zamanda ihtiyaç duyabilecek misafirlere psikolog, pedagog, diyetisyen ve avukatlık gibi destekler de sağlanacak. Mescit ve emzirme odasının da bulunduğu Hanım Evi, ilçemizdeki kadınlar için önemli bir mekan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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