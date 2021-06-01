Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Afrika Araştırma Enstitüsü (IFAN) yetkilileri, Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Afrika Araştırma Enstitüsü (IFAN) yetkilileri, Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Heyet Başkanı Mamarame Seck ve beraberinde, IFAN görevlileri Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Fatou Youm Seck, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Abdoulaye Dieng, Fen ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Serigne Bira Gueye, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Hady Ba'nın bulunduğu yetkilileri makamında kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heyet Başkanı Seck, Karabük Üniversitesi ile özellikle mühendislik alanında ortak faaliyetler yürütmek istediklerini belirterek, "Kampüs gezimiz sırasında gördüğümüz Demir Çelik Enstitüsü'nde kullanılan cihazları, bizim kurumumuz da kullanıyor. Karşılıklı yürüteceğimiz ortaklıklar ve projeler olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Polat da Senegal ile olan ilişkilerin, Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın destekleriyle anlam ve önem kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş birliği için sizlere gereken destek ve kolaylığı sağlamaya hazırız. Misafir öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenciler için birlikte başarılı şekilde yol alabiliriz. Karabük Üniversitesi, Times Higher Education'ın 2021 dünya sıralama listesinde ilk 1000'de yer alıyor. Üniversitemizin imkanları çok iyi. Sizin kuruluş yılı itibarıyla tecrübeniz ve üniversitemizin imkanlarıyla güzel çalışmalar ortaya koyabiliriz."

Açıklamada, 100 Senegalli öğrencinin şu anda üniversitede öğrenim gördüğü bildirildi.

Safranbolu'daki hayır çarşısı, 1200 hanenin giyim ihtiyacını karşıladı

Safranbolu Belediyesi hayır çarşısının, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde 1200 hanenin giyim ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

Her ay düzenli olarak 222 aileye nakdi yardım yaptıklarını aktaran Köse, "Kış Gelmeden Sen Gel" projesi kapsamında 23 ton kömür dağıttıklarını kaydetti.

Köse, 9 bin 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırdıklarını belirterek, "620 kumanya dağıtımının yanı sıra 35 hanemizin mobilya gibi ev eşyası ihtiyacını karşıladık. Bununla birlikte 15 palyatif durumda bulunan vatandaşlarımıza hasta yatağı verirken, 11 vatandaşımızın da tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladık. Safranbolu Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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