Karabük'ten kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye etti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve personelinin 10-16 Mayıs Engelliler Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye ederek mutluluk yaşattığı belirtildi.

Açıklamada, Yılmaz ve personeline teşekkür edildiği kaydedildi.

Safranbolu'da zabıtadan çiçek hediyesi

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşlara çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, pazar esnafının çalışabilmesi için gerekli bütün önlemleri aldıklarını ifade etti.

Hem vatandaşın hem de esnafın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Köse, ürettikleri çiçekleri pazar alışverişine gelen vatandaşlara ve esnafa hediye ettiklerini söyledi.

Safranbolu'da bayram coşkusu

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'nin katılımıyla oluşturulan vatandaşla bayramlaşma konvoyu etkinliği son günde de devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen mahalle gezilerinde, çocuklara müzik eşliğinde şeker ve "Nutuk" kitabı dağıtıldı, vatandaşlara da belediye serasında yetiştirilen çiçekler hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Töre Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'ten kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:52:30. #1.15#

title