Karabük'ten kısa kısa

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye etti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve personelinin 10-16 Mayıs Engelliler Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye ederek mutluluk yaşattığı belirtildi.

Açıklamada, Yılmaz ve personeline teşekkür edildiği kaydedildi.

Safranbolu'da zabıtadan çiçek hediyesi

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşlara çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, pazar esnafının çalışabilmesi için gerekli bütün önlemleri aldıklarını ifade etti.

Hem vatandaşın hem de esnafın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Köse, ürettikleri çiçekleri pazar alışverişine gelen vatandaşlara ve esnafa hediye ettiklerini söyledi.

Safranbolu'da bayram coşkusu

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'nin katılımıyla oluşturulan vatandaşla bayramlaşma konvoyu etkinliği son günde de devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen mahalle gezilerinde, çocuklara müzik eşliğinde şeker ve "Nutuk" kitabı dağıtıldı, vatandaşlara da belediye serasında yetiştirilen çiçekler hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler